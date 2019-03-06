Женская сборная России по бенди не придает значения крупным победам на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею с мячом не обращает внимания на уверенные победы на Универсиаде перед финалом. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской команды Александр Межуев.

На групповом этапе турнира сборная России победила команды Норвегии (4:0), Швеции (4:2) и США (11:1). В среду в полуфинале россиянки снова разгромили американок - 10:1.

"Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме был непонятный сумбур, куча нереализованных моментов, про угловые вообще не хочется говорить ничего. Но во втором тайме мы порадовали зрителей, которые пришли и поддерживали нас всю игру, за что им большое спасибо. Они гонят игроков и заставляют изыскивать какие-то новые силы", - отметил Межуев.

В финале сборная России сыграет с командой Швеции, которая в полуфинале победила норвежек со счетом 12:1. "Любому тренеру понятно, что нужно оставить команду соперника без мяча. Мы знаем, что со сборной Швеции будет совсем другая игра и на эти счета внимания не обращаем. Информация к размышлению есть, мы будем готовиться исходя из многолетнего опыта противостояния со шведками и исходя из матча с ними здесь", - рассказал Межуев.

Главный тренер сборной США Кэтрин Роуз Свор отметила, что ее команде был интересно еще раз сыграть с россиянками. "Конечно же, нам не удалось победить, но мы были рады забить один мяч. Каждый день мы учимся чему-то новому, будем готовиться к игре за третье место со сборной Норвегии и постараемся победить", - сказала Роуз Свор.

Финал и матч за третье место женского турнира по хоккею с мячом состоятся 8 марта. Универсиада завершится 12 марта.