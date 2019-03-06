Представитель ISU сравнил турнир по шорт-треку на Универсиаде в Красноярске с ОИ в Сочи

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Соревнования по шорт-треку на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске по уровню организации можно сравнить с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. Таким мнением с журналистами поделился представитель Международного союза конькобежцев (ISU), технический делегат Международной федерации университетского спорта (FISU) Георгий Мартош.

Соревнования по шорт-треку в рамках Универсиады завершились в среду. В турнире приняли участие 95 спортсменов из 20 стран мира.

"Эту Универсиаду можно сравнить с Олимпийскими играми в Сочи по уровню готовности к соревнованиям. Самое главное воспоминания для меня - огромное количество улыбающихся лиц приветливых людей. Хотел бы от лица Международного союза конькобежцев выразить благодарность за организацию Универсиады в Красноярске", - заявил Мартош.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.