Фигурист Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занимает первое место после исполнения короткой программы на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Спортсмен набрал 91,74 балла.

Второе место занимает итальянец Маттео Риццо, набравший 90,78 балла. Третьим идет россиянин Андрей Лазукин (88,63). Россиянин Александр Самарин занимает шестое место (82,41).

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун - действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы на национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019).

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).

Произвольную программу мужчины продемонстрируют 7 марта. Универсиада завершится 12 марта.