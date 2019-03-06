{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде

Вторым идет итальянец Маттео Риццо, третьим - россиянин Андрей Лазукин
Максим Ковтун Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Ковтун
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занимает первое место после исполнения короткой программы на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Спортсмен набрал 91,74 балла.

Второе место занимает итальянец Маттео Риццо, набравший 90,78 балла. Третьим идет россиянин Андрей Лазукин (88,63). Россиянин Александр Самарин занимает шестое место (82,41).

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун - действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы на национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019).

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).

Произвольную программу мужчины продемонстрируют 7 марта. Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Российские хоккеистки гарантировали выход в плей-офф Универсиады, разгромив команду США
Россиянки победили команду США со счетом 10:0
Читать полностью