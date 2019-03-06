Сборная России досрочно вышла в плей-офф мужского турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею с мячом со счетом 8:1 обыграла команду Финляндии в матче группового турнира на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.

Мячи в составе российской команды забили Юрий Бондаренко (5-я минута), Владислав Кузнецов (25, 57), Егор Дашков (36), Семен Чупин (48, 80), Сергей Ган (62) и Павел Плешивцев (78). У финнов отличился Никлас Валтанен (70).

Россияне одержали третью победу и занимают в группе второе место, набрав шесть очков. Первой идет сборная Швеции, опережающая россиян по разнице мячей. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. Очная встреча между командами России и Швеции в рамках заключительного тура группового этапа состоится 8 марта.

В турнире принимают участие пять сборных: России, Швеции, Финляндии, Казахстана и Норвегии. В полуфиналах сборная, ставшая в группе первой, сыграет со сборной, занявшей четвертое место, команда, ставшая второй, встретится с командой, ставшей третьей. Полуфиналы пройдут 9 марта, матч за третье место и финал - 10 марта.

Универсиада завершится 12 марта.