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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские хоккеистки гарантировали выход в плей-офф Универсиады, разгромив команду США

Россиянки победили команду США со счетом 10:0

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею разгромила команду США со счетом 10:0 в четвертом матче соревнований на XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимают участие шесть сборных, по итогам кругового турнира четыре команды выйдут в плей-офф. Сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков и опережая команду Канады по разнице шайб. От пятого места, которое занимает сборная Китая, российскую команду отделяют шесть очков за матч до конца группового этапа.

Ранее выход в плей-офф Универсиады гарантировали себе команды Канады (12 очков) и Японии (6 очков). По 3 очка у команд США и Китая, представительницы Швейцарии занимают шестое место, не сумев набрать ни одного очка.

В заключительном матче группового раунда россиянки 8 марта сыграют с командой Канады, победитель встречи займет первое место в группе. Представительницы США в этот же день проведут матч за последнюю путевку в плей-офф с китаянками.

В других матчах игрового дня сборная Канады с крупным счетом обыграла хоккеисток из Швейцарии (8:2), а китайские хоккеистки уступили команде Японии (1:5).

Финал и матч за третье место в женском хоккейном турнире пройдут 11 марта. Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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