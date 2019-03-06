Российские шахматистки обыграли команду Армении во втором туре командного ЧМ

ТАСС, 6 марта. Женская сборная России одержала победу над командой Армении в матче второго тура командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в Астане.

Встреча завершилась со счетом 3,5-0,5 в пользу россиянок. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Ольга Гиря; Валентина Гунина завершила партию вничью. В других матчах китаянки выиграли у грузинок (2,5-1,5), украинки - у египтянок (4-0), американки - у венгерок (3-1), команды Казахстана и Индии сыграли вничью - 2-2.

В турнирной таблице лидируют россиянки и китаянки, набравшие по 4 очка, следом идут команды Украины, США - по 3, Армении, Индии (по 2), Грузии, Казахстана (по 1), Венгрии, Египта (по 0). В третьем туре 7 марта сборная России сыграет с командой Египта.

Российские шахматисты во втором туре победили египтян со счетом 3-1. Победы в своих партиях одержали Сергей Карякин и Владислав Артемьев; Александр Грищук и Дмитрий Андрейкин завершили партии вничью. В других матчах казахстанцы обыграли шведов (3-1), англичане - азербайджанцев (2,5-1,5), американцы - китайцев (1,5-1,5), команды Индии и Ирана сыграли вничью - 2-2.

Лидируют россияне, американцы и англичане (по 4 очка), следом идут команды Индии (3), Китая, Казахстана (по 2), Ирана (1), Азербайджана, Швеции и Египта (по 0). В третьем туре сборная России сыграет 7 марта с командой Китая.

Соревнования завершатся 15 марта.