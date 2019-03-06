Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Швеции

ТАСС, 6 марта. Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2019 в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Смешанная эстафета состоится в четверг, гонка откроет соревновательную программу мирового первенства в Швеции. Днем позже пройдет женский спринт, в субботу - мужской спринт. На 10 марта запланированы гонки преследования, 12 марта - женская индивидуальная гонка, 13 марта - мужская. После чемпионат мира продолжится одиночной смешанной эстафетой (сингл-микст), мужская и женская эстафеты пройдут 16 марта, масс-старты закроют соревновательную программу.

Начало смешанной эстафеты в 18:15 мск. Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.