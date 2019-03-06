Тренер сборной России: разгромные победы не расслабляют хоккеисток на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею не расслабляется из-за четырех разгромных побед на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

В среду сборная России разгромила команду США со счетом 10:0. Российская команда выиграла четыре матча с общим счетом 41:1.

"Сегодня получилась игра у многих наших хоккеисток, забили красивые голы. Все равно не все до конца вошли в турнир. Пока на этом турнире это была лучшая игра. Не обращаем внимание на результативность, главное для нас - содержание игры", - заявил Чистяков.

В следующем матче, который пройдет 8 марта, россиянки сыграют со сборной Канады, которая также одержала четыре победы на групповом этапе. "Четыре разгромные победы не вызовут расслабленности у команды, потому что мы девчонок настраиваем, и они сами понимают, что каждый следующий матч нужно проводить лучше, чем предыдущий. Следующий матч станет для нас одним из шагов к финалу. Мы готовимся к Канаде, соперника мы просматривали, мы объясним девчонкам, как правильно играть против них", - добавил тренер.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.