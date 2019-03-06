Фигурист Гуменник идет четвертым после короткой программы на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 6 марта. Российский фигурист Петр Гуменник занимает четвертое место после короткой программы юниорского чемпионата мира, который проходит в Загребе. 16-летний фигурист набрал 80,33 балла.

Лидирует 18-летний американец Камден Пулкинен (82,41), второе место занимает его соотечественник 19-летний Томоки Хиватаси (81,50), третье - 16-летний итальянец Даниэль Грассль (81,19). Победитель юниорского финала Гран-при текущего сезона 14-летний канадец Стивен Гоголев, имеющий также российское гражданство, с результатом 77 баллов идет 10-м. Другой россиянин 19-летний Роман Савосин после короткой программы занимает шестое место (78,33), 15-летний Артур Даниелян - девятое (77,71).

Гуменник выступает на международных турнирах юниорской возрастной группы с 2015 года, в его активе серебро финала Гран-при - 2018 в Ванкувере и золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года в Эрзуруме.

Произвольную программу мирового первенства юноши представят в пятницу. Турнир завершится 10 марта.