Поддержка болельщиков мотивировала фристайлистку Прусакову на Универсиаде

Прусакова заняла первое место в слоупстайле на Универсиаде. Россиянка Анастасия Таталина заняла второе место, француженка Лу Барен стала третьей.

"Это очень значимое соревнование не только для меня, но и для моего университета и региона. Я очень рада тому, что смогла победить. Победа здесь придаст позитивного настроя на следующие соревнования, в которых я буду участвовать, это финал Кубка России в Миассе. Сегодня было очень приятно, когда все болельщики нам хлопали, кричали и подбадривали, это безумно мотивирует", - рассказала Прусакова.

Прусаковой 18 лет, она является победительницей зимних юношеских Олимпийских игр - 2016, участницей Олимпиады в Пхёнчхане.

"Универсиада, с одной стороны, похожа на юношеские Олимпийские игры - здесь много спортсменов из разных стран, довольно непривычно выступать в такой обстановке. Адреналин невероятно зашкаливал на обоих соревнованиях. На юношеской Олимпиаде у всех стран было по одной квоте, а здесь помимо меня участвовали еще три российские девочки. Проще выступать, когда из твоей страны на соревнованиях выступает еще кто-нибудь, на тебя не валится такой большой груз, что ты одна отвечаешь за всю страну", - добавила спортсменка.