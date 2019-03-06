Левашов: полуфинал Олимп - Кубка России не является пределом мечтаний для "Арсенала"

В среду тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России и впервые в истории вышел в полуфинал турнира. Первая игра завершилась победой туляков со счетом 4:2.

"Это не предел мечтаний для "Арсенала", - отметил Левашов. - В начале первого тайма у соперника был хороший момент, повезло, что смог достать мяч и потом он от перекладины отскочил в поле. Ребята и тренеры уже сказали, что это важный момент был, хороший сейв. Всю игру было непросто, соперник неприятный для нас, довольны, что вышли в полуфинал".

"Мы обсуждали и с тренерским штабом, и с руководством, что нужно начинать играть со счета 0:0 и только на победу в этом матче. Мы по такому сценарию и шли, грамотно перестраивались в обороне, выбегали в контратаки. В целом сегодня была равная игра, но обидно, что не удержали победу", - продолжил футболист.

Встреча прошла на "Арене-Химки", так как поле стадиона "Арсенал" в Туле находится в неудовлетворительном состоянии. По той же причине тульской команде пришлось провести домашний матч 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) в Грозном. "Мы играем второй домашний матч не в своем городе, большое спасибо нашим болельщикам, ощущалось, что мы играем как у себя дома, поддержка была отличной. Но нам неудобно играть в других городах, лучше играть дома на своем родном стадионе", - сказал Левашов.

В полуфинале Олимп - Кубка России "Арсенал" сыграет с победителем противостояния между "Уралом" и "Спартаком". Первый четвертьфинальный матч между этими командами завершился со счетом 1:1, ответный пройдет в четверг в Екатеринбурге.