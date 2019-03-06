Плотников: СКА добился победы над "Спартаком" в пятом матче серии за счет характера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет проявленного характера. Об этом журналистам рассказал нападающий СКА Сергей Плотников.

В среду санкт-петербургский СКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"Все меняется, мы постепенно учимся на своих ошибках и двигаемся вперед. При этом сложно сказать, почему происходят такие провалы в обороне при смене составов, все на эмоциях двигаются вперед и в каких-то моментах голова идет кругом, но мы еще раз посмотрим видео и учтем свои ошибки", - сказал Плотников

"Можно ли связать низкую реализацию с магией и куражом вратаря "Спартака" Гудачека? Называйте как хотите, но мы победили. Из игры в игру мы бьемся до конца и за счет характера мы добились победы", - добавил Плотников.

"Игроков "Спартака" подвели эмоции"

Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Антон Злобин считает, что игроков в игре с петербургским СКА подвели эмоции, а петербургским хоккеистам удалось сломать игру красно-белых.

"Они сломали нашу игру, это плей-офф, эмоции. Из-за этого пошли ненужные удаления, держались единым кулаком, но эмоции подвели", - сказал Злобин.

Он добавил, что в следующей игре команда сделает все, чтобы не разочаровать болельщиков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.