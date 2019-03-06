Воробьев: СКА удалось обыграть "Спартак" в пятом матче серии плей-офф КХЛ благодаря работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Хоккеистам петербургского СКА удалось обыграть московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги благодаря работе, а не удаче. Такое мнение высказал журналистам главный тренер петербургской команды Илья Воробьев.

В среду санкт-петербургский СКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"Давайте не будем на фортуну говорить. Все получилось только через работу, через работу и через работу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему команда забросила первую шайбу только в третьем периоде.

Наставник добавил, что болельщики создали на стадионе хорошую атмосферу. "Хочется поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу", - сказал тренер. Воробьев также отметил, что команде удается исправлять свои ошибки.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.