Вратарь ХК "Спартак" Гудачек рассчитывает, что серия игр со СКА вернется в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Голкипер хоккейного клуба "Спартак" Юлиус Гудачек надеется, что серия игр в первом раунде Кубка Гагарина со СКА еще вернется в Санкт-Петербург. Об этом он сообщил журналистам.

В среду СКА дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"Очень хорошая серия и для игроков, и для болельщиков. Мне нравится, в какой хоккей мы играем. Мы уверены, что вернемся в Санкт-Петербург", - сказал он.

"Чувствуем, как можно со СКА играть, после двух хороших побед прибавилось уверенности. Сегодня был отличный хоккей, у нас тоже было большинство, но не реализовали", - добавил голкипер.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.