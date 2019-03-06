"Зенит" и "Вильярреал" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы примет на своем поле испанский "Вильярреал". Встреча пройдет на стадионе "Газпром-Арена" и начнется в 20:55 мск.

История противостояния российского и испанского клубов берет свое начало в 2008 году. Тогда команды встречались в Кубке УЕФА на стадии 1/16 финала, где в первом матче на стадионе "Петровский" петербургский коллектив под руководством Дика Адвоката выиграл со счетом 1:0. В ответном матче на арене "Эль-Мадригал" испанцы взяли верх (2:1), однако за счет забитого мяча на чужом поле российский клуб вышел в следующую стадию турнира. Примечательно, что в том же сезоне "Зенит" стал второй и на данный момент последней российской командой, выигравшей данный трофей.

В текущем сезоне петербуржцы вышли в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, заняв первое место с 11 очками в группе C, где также выступали чешская "Славия" (10), французский "Бордо" (7) и датский "Копенгаген" (5). На стадии 1/16 финала подопечные главного тренера команды Сергея Семака по сумме двух матчей оказались сильнее турецкого "Фенербахче". В Стамбуле "Зенит" уступил со счетом 0:1, а на домашней арене одержал победу - 3:1. Кроме того, статистика домашних встреч говорит в пользу петербургского клуба, который не проиграл на своем поле ни одного матча в Лиге Европы в сезоне-2018/19, выиграв все шесть поединков.

Без Ерохина и Маркизио

В предстоящем матче российскому клубу не смогут помочь полузащитники Александр Ерохин и Клаудио Маркизио. По словам главного тренера, они продолжают восстанавливаться от полученных повреждений и в ближайшее время не появятся в составе "Зенита".

Отвечая на вопрос о сильной стороне предстоящего соперника, Семак отметил вариативность тактических схем "Вильярреала". "Команда достаточно часто переходит от одной схемы к другой. Не знаю, с чем это связано, может быть, они хотят сыграть надежно. Мы знаем, как завтра действовать против "Вильярреала", но нужно понимать, что на поле играют люди, а не схемы", - отметил Семак.

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос отметил, что российский клуб должен максимально сконцентрироваться на владении мяча. "Нам нужно сосредоточиться на предстоящем матче, сделать упор на контроль мяча. Если говорить о том, какая встреча ответственнее, то для меня, пожалуй, важнее играть дома. Нужно хорошо действовать, чтобы создать комфортное преимущество и упростить себе задачу на второй матч", - сказал колумбиец.

От гранда до аутсайдера

С момента последнего матча между командами испанский клуб успевал завоевать серебряные медали национального чемпионата, вылететь во второй дивизион и снова закрепиться в шестерке лучших во внутреннем первенстве. Однако в текущем сезоне "Вильярреал" находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Несмотря на неудачное выступление в национальном чемпионате, на европейской арене подопечные Хавьера Кальехи играют достаточно хорошо. "Вильярреал" также занял первое место благодаря победе над московским "Спартаком" (2:0), испанский коллектив финишировал с 10 очками в группе G, где также выступали венский "Рапид" (10), шотландский "Рейнджерс" (6) и "Спартак" (5). В 1/16 финала команда по сумме двух матчей обыграла португальский "Спортинг" со счетом 2:1 (1:0 в гостях и 1:1 дома).

Во встрече с "Зенитом" испанскому клубу не помогут два игрока - Даниэль Бонера и Ману Тригерос. Оба футболиста не прилетели в Санкт-Петербург из-за полученных травм. Кроме того, под вопросом остается участие в матче полузащитников Бруно Сориано и Хави Фуэго.

Отвечая на вопрос о приоритетах, главный тренер испанской команды подчеркнул, что, несмотря на сложное положение в национальном чемпионате, клуб не бросает играть в параллельных турнирах. "Для нас большим приоритетом является испанская лига, мы хотим там играть и остаться в высшем дивизионе. Однако завтра постараемся показать качественную игру", - сказал он.

Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено также признал, что дела у команды в национальном чемпионате идут плохо. "В испанском чемпионате у нас все не очень хорошо, но Лига Европы - другой турнир. Нам нужно более ответственно относиться к матчам во внутреннем первенстве", - сказал футболист.