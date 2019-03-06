Российские биатлонисты в Эстерсунде постараются не повторить антирекорд чемпионатов мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону начинает выступление на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, который продлится до 17 марта. Состав национальной команды перед началом сезона серьезно обновился, в ней появилось много новых спортсменов, которые еще не имеют большого опыта выступлений на крупных международных стартах.

Основные надежды будут связаны с Александром Логиновым - в составе команды по ходу сезона только ему удавалось стабильно показывать высокие результаты. Это позволяет спортсмену занимать второе место в общем зачете Кубка мира.

Другие российские биатлонисты проявляли себя эпизодически. Призовые места по разу удавалось занимать призеру Олимпиады в Сочи Евгению Гараничеву и чемпионке мира 2015 года Екатерине Юрловой-Перхт. Имеют шансы российские спортсмены и на медали в эстафетных гонках, так как в январе на этапе в немецком Оберхофе мужская и женская команды одержали победы.

Впервые на чемпионате мира будут разыграны медали в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте), до этого в программе турнира была только классическая смешанная эстафета, где участвуют два биатлониста и две биатлонистки. В этих гонках россияне также способны побороться за медали.

Новые имена

Выступить хуже, чем на чемпионате мира 2016 года в Осло, россиянам будет сложно. Тогда сборная не завоевала ни одной медали, чего ранее с ней не случалось ни разу. Вероятность повторения антирекорда существует, однако на этот раз у такого результата будут объективные причины.

Одна из них - отсутствие в составе завершившего карьеру олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который последние годы являлся лидером сборной, регулярно занимая призовые места на этапах Кубка мира. Максим Цветков и Антон Бабиков - партнеры Шипулина по эстафетной команде, победившей на чемпионате мира 2017 года - также остались вне заявки на турнир в Эстерсунде. Дмитрий Малышко, с которым Шипулин побеждал в эстафете на Олимпиаде в Сочи, тоже далек от высоких результатов в нынешнем сезоне.

В мужскую команду были включены Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Однако на международной арене высоких результатов они пока не добивались. Последние трое и вовсе проводят первый полноценный сезон на высшем уровне.

Схожая ситуация происходит и в женской команде, где на слуху до нынешнего сезона были только Ирина Старых и Ульяна Кайшева. Светлана Миронова, Евгения Павлова, Анастасия Морозова, Лариса Куклина к сборной ранее практически не привлекались, поэтому пока ожидать от них высоких результатов в личных гонках не приходится. Не смогла поехать на чемпионат мира и еще одна дебютантка национальной команды Маргарита Васильева, которая может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов. Независимое антидопинговое агентство тестирования (ITA) не приняло объяснений спортсменки, так что выступить в Эстерсунде она не сможет.

Лучшей в общем зачете Кубка мира среди россиянок является Старых, которая занимает 22-е место. Юрлова-Перхт стоит на три строчки ниже.

Остановить Бё

В женской части соревнований претендовать на победу будут итальянки Лиза Виттоцци (лидер общего зачета), ее соотечественница Доротея Вирер, выступающая за Словакию сестра Шипулина Анастасия Кузьмина, норвежка Марте Ульсбю- Ройселанн и финка Кайса Мякяряйнен.

У мужчин в нынешнем сезоне пока на голову сильнее остальных выглядел Йоханнес Бё, который практически уже гарантировал себе победу в Кубке мира. Справиться с ним не под силу даже пятикратному олимпийскому чемпиону Мартену Фуркаду, идущему в общем зачете третьим. Француз пропускал североамериканские этапы, поэтому не мог составить конкуренцию Логинову в борьбу за вторую строчку зачета. Во время подготовки к чемпионату мира Фуркад еще и переболел вирусным заболеванием, что может помешать ему подойти к турниру в идеальной форме.

Однако в сборной Франции есть и другие биатлонисты, способные на высокие результаты. Среди них можно выделить Кантена Фийона-Майе и Симона Дестье.

Чемпионат мира в четверг откроет смешанная эстафета. Днем позже пройдет женский спринт, в субботу - мужской спринт. На 10 марта запланированы гонки преследования. 12 марта - женская индивидуальная гонка, 13-го - мужская, а затем чемпионат мира продолжится одиночной смешанной эстафетой (сингл-микстом).

Мужская и женская эстафеты пройдут 16 марта, масс- старты закроют соревновательную программу.

Этот чемпионат мира станет первым для четырехкратного чемпиона мира, депутата Государственной думы РФ Владимира Драчева во главе Союза биатлонистов России (СБР). В Эстерсунде запланировано заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором наверняка будет рассмотрен вопрос восстановления членства СБР. Национальная федерация с 2017 года ограничена в своих правах из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.