Овечкин и Орлов набрали по два очка в победной игре "Вашингтона" против "Филадельфии"

ТАСС, 7 марта. "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские игроки гостей Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счет по два балла за результативность.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (6-я минута), Бретт Коннолли (15), Овечкин (23), Андре Бураковски (25) и Никлас Бэкстрём (26). Овечкин также сделал одну результативную передачу, Орлов записал на свой счет два голевых паса. У проигравших отличились Филипп Майерс (40), Клод Жиру (41) и Скотт Лотон (48).

На счету Овечкина в текущем сезоне 77 (46 шайб + 31 передача) очков. Орлов набрал 22 (3+19) балла за результативность. Форвард Евгений Кузнецов, не отличившийся в прошедшем матче, имеет в своем активе 59 (17+42) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает четвертое место, набрав в 67 матчах 85 очков. "Филадельфия" с 72 очками после 67 игр идет 10-й. В следующем матче "Вашингтон" 9 марта дома сыграет против "Нью-Джерси". "Филадельфия" на следующий день в гостях встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".