Биатлонистка Мошкова считает, что начало гонки преследования складывалось для нее сложно

КРАСНОЯРСКА, 7 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова призналась, что начало гонки преследования на Всемирных студенческих играх в Красноярске складывалось для нее сложно. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Мошкова завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Универсиаде. Второй пришла Ирина Казакевич, третьей - Тамара Воронина.

"Начало гонки складывалось сложно, я промахивалась, девочки стреляли чуть лучше, мне приходилось догонять на трассе и на подходе к рубежу, чувствовала, что не в своем режиме подхожу, - рассказала спортсменка. - Ветер был сильнее, чем вчера, но списывать на это не стоит - это мои ошибки, на последней стрельбе дала себе установку не смотреть и не слушать, как стреляют остальные, полностью сконцентрироваться на себе. После, наверно, понимала, что я сегодня выиграю - преимущество в 20 секунд на двухкилометровом круге достаточно сложно отыграть. Я, наверно, тут побегу еще масс-старт, буду бороться за золото".

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.