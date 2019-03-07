"Сент-Луис" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ, Тарасенко отметился двумя передачами

ТАСС, 7 марта. "Сент-Луис" победил "Анахайм" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я минута), Райан О'Райлли (16), Роберт Томас (34, 59) и Алекс Пьетранджело (60). У проигравших отличились Ник Ритчи (5), Рикард Ракелль (36), Джейкоб Мегна (38) и Адам Хенрик (46).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами. Всего в активе 27-летнего форварда 56 очков (27 шайб + 29 передач) в текущем сезоне.

"Сент-Луис" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков в 66 матчах. "Анахайм" с 61 очком после 68 игр располагается на 14-м месте. В следующем матче "Сент-Луис" встретится на выезде с "Лос-Анджелесом" 8 марта, "Анахайм" сыграет дома с "Монреалем" 9 марта.

В других матчах дня "Ванкувер" дома обыграл "Торонто" в овертайме со счетом 3:2, российский нападающий хозяев Николай Голдобин отметился результативной передачей, а "Вегас" на своей площадке победил "Калгари" (2:1).