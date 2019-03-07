Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и вышел на четвертое место по очкам в истории НБА

ТАСС, 7 марта. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на четвертое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных очков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Джеймс в домашнем матче регулярного чемпионата с "Денвером" (99:115) набрал 31 очко. В его активе за 16 сезонов в НБА 32 311 очков, по этому показателю он вышел на четвертое место за всю историю, опередив Майкла Джордана (32 292). Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (38 387), второе - Карл Мэлоун (36 928), третье - Коби Брайант (33 643).

Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности, он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерс" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству - в 2016 году "Кавальерс" в финале победили "Голден Стэйт". Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с "Лейкерс".

"Лейкерс" занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 65 матчах.