Подготовка к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет привязана к 300-летию города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Всемирная летняя Универсиада 2023 года, на право проведения которой претендует Екатеринбург, должна быть привязана к празднованию 300-летия города. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом информационной политики Свердловской области.

В начале марта на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года.

"Во время заседания правительства губернатор Евгений Куйвашев отметил, что подготовку к Студенческим играм необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что при подготовке должны быть учтены вопросы строительства новых спортивных сооружений, подготовки мест проживания, организации транспортных маршрутов, безопасности, работы волонтеров, культурной программы. Курировать ход подготовки будет первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

"Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием. Опыт у нас есть. Понимание тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне", - приводит департамент слова губернатора.

В 2023 году Екатеринбург отметит 300-летний юбилей. На данный момент прорабатывается программа подготовки и празднования.

Об Универсиаде

Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.