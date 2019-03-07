Шпилевая: Универсиада позволяет фигуристам почувствовать командный дух борьбы

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов считает, что выступление на Универсиаде в Красноярске позволяет почувствовать себя частью единой команды, что для фигурного катания редкость. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления в ритм-танце.

Спортсмены за исполнение ритм-танца получили 62,19 балла.

"Это интересный и волнительный опыт, - рассказал Смирнов. - Для нас Универсиада важна, как и все остальные старты, мы всегда стараемся выкладываться полностью и здесь сделали все, что могли, по ощущениям - это был наш лучший прокат в сезоне. Но Универсиада для нас, представителей индивидуального вида спорта, хороший опыт командного турнира, где ты борешься за одну страну, одну команду".

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.