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Шлеменко выступит на турнире в Челябинске после отмены боя Александра Емельяненко

Как ранее сообщал ТАСС, Шлеменко выразил желание выступить на турнире RCC 4 мая после отмены поединка другого российского бойца - Александра Емельяненко

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко возглавит турнир Russian Cagefighting Championship (RCC), который пройдет 4 мая в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RCC.

"Соперник Шлеменко на предстоящий бой пока неизвестен", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщал ТАСС, Шлеменко выразил желание выступить на турнире RCC 4 мая после отмены поединка другого российского бойца - Александра Емельяненко, который в настоящий момент отбывает административный арест.

В активе Шлеменко 57 побед и 12 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Спортсмен выступает в среднем весе.

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