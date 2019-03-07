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Саночник Павличенко завоевал золото в спринте на чемпионате России

В женском зачете победила Виктория Демченко, в двойках чемпионами стали Александр Денисьев и Владислав Антонов

ТАСС, 7 марта. Семен Павличенко занял первое место в спринте на чемпионате России по санному спорту, который проходит в Сочи.

Спортсмен показал результат 30,818 секунды. Вторым стал Роман Репилов (отставание - 0,2 секунды). Третье место занял Александр Горбацевич (+0,443).

В женском зачете лучшее время показала Виктория Демченко (32,632), второе место заняла Екатерина Катникова (+0,186), третье - Екатерина Батурина (+0,230).

У мужчин в двойках чемпионами стали Александр Денисьев и Владислав Антонов с результатом 32,674 секунды. Вторыми стали Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (+0,262), третьими - Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (+0,316).

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