Россияне завоевали золото в эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмены преодолели дистанцию за 47 минут 39 секунд. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание - 1.03 секунды), третьей стала вторая команда Норвегии (+1.05).

Вторая команда России заняла восьмое место (+2.13).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 23 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.