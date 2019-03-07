Россияне завоевали золото в эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмены преодолели дистанцию за 47 минут 39 секунд. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание - 1.03 секунды), третьей стала вторая команда Норвегии (+1.05).
Вторая команда России заняла восьмое место (+2.13).
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 23 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|23
|25
|22
|70
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Норвегия
|0
|2
|1
|3
|14
|Япония
|0
|1
|3
|4
|15
|Казахстан
|0
|1
|2
|3
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1