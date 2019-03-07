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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Россияне завоевали золото в эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде

Второе и третье места заняли команды Норвегии
Описание
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмены преодолели дистанцию за 47 минут 39 секунд. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание - 1.03 секунды), третьей стала вторая команда Норвегии (+1.05).

Вторая команда России заняла восьмое место (+2.13).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 23 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия23252270
2Южная Корея62412
3Швейцария2226
4Австрия2103
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Норвегия0213
14Япония0134
15Казахстан0123
16Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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