Горланов планировал выйти в лидеры с первых этапов смешанной эстафеты в ориентировании

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов планировал мощно стартовать и убежать от соперников уже с первых этапов спринтерской смешанной эстафеты в спортивном ориентировании на лыжах на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Россияне Горланов и Марина Вяткина заняли первое место в спринтерской смешанной эстафете. Вторыми и третьими стали команды Норвегии.

"Трасса сегодня была сложная в плане рельефа, но ночью был мороз, поэтому трасса была жесткая, бежалось хорошо. Если погода была бы такая, как пару дней назад, то плюс минута к каждому этапу у нас бы была, но наст сегодня помогал, - рассказал спортсмен. - С самого начала сделал себе установку, что на первых двух этапах должен убежать, а потом просто держать свое преимущество. Когда Марина шла на свой заключительный этап с преимуществом около 50 секунд, то я уже был спокоен, понимал, что и я, и она сможем удержаться в лидерах".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.