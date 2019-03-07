{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Горланов планировал выйти в лидеры с первых этапов смешанной эстафеты в ориентировании

Россияне Горланов и Марина Вяткина заняли первое место в спринтерской смешанной эстафете

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов планировал мощно стартовать и убежать от соперников уже с первых этапов спринтерской смешанной эстафеты в спортивном ориентировании на лыжах на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Россияне Горланов и Марина Вяткина заняли первое место в спринтерской смешанной эстафете. Вторыми и третьими стали команды Норвегии.

"Трасса сегодня была сложная в плане рельефа, но ночью был мороз, поэтому трасса была жесткая, бежалось хорошо. Если погода была бы такая, как пару дней назад, то плюс минута к каждому этапу у нас бы была, но наст сегодня помогал, - рассказал спортсмен. - С самого начала сделал себе установку, что на первых двух этапах должен убежать, а потом просто держать свое преимущество. Когда Марина шла на свой заключительный этап с преимуществом около 50 секунд, то я уже был спокоен, понимал, что и я, и она сможем удержаться в лидерах".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Хоккеист сборной России Морозов получил травму во время матча с венграми на Универсиаде
В четверг сборная России разгромила венгров со счетом 8:0, одержав пятую победу подряд на Универсиаде
Читать полностью