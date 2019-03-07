{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Вяткина сообщила, что была спокойна по ходу эстафеты в ориентировании на Универсиаде

Российская команда в составе Марины Вяткиной и Сергея Горланова заняла первое место, вторыми и третьими стали норвежские команды

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Россиянка Марина Вяткина была спокойна по ходу смешанной спринтерской эстафеты в спортивном ориентировании на лыжах на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Российская команда в составе Вяткиной и Сергея Горланова заняла первое место, вторыми и третьими стали норвежские команды.

"Была спокойна, потому что знала, что Сережа меня не подведет, и что я сама себя не подведу. Физически было очень тяжело, рельеф дал о себе знать, ну и третья гонка - усталость уже чувствуется, хотя дистанция сегодня была легкая, - сообщила спортсменка. - Атмосфера здесь потрясающая, поддержка чувствуется, это замечательно. Очень рада, что наш вид спорта набирает популярность, ждем, когда он войдет в Олимпийские игры".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Хоккеист сборной России Морозов получил травму во время матча с венграми на Универсиаде
В четверг сборная России разгромила венгров со счетом 8:0, одержав пятую победу подряд на Универсиаде
Читать полностью