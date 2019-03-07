Фигуристы Ефимова и Коровин рады, что не снялись с Универсиады и выиграли золото

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин довольны, что решили выступить на Универсиаде в Красноярске, несмотря на травму спортсменки, и стали победителями соревнований спортивных пар. Об этом они рассказали журналистам после победы.

Во время прокатов фигуристы допустили ряд ошибок, в том числе и несколько падений. По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 171,01 балла.

"Ощущения от выступления смешанные, - рассказал Коровин. - Эмоционально мы пытались кататься свободно, но на элементах была проблема. Хотя в нашей ситуации от них было не убежать - делали, что могли сделать".

Ранее спортсмены рассказали, что за три недели до старта фигуристка получила травму голеностопа. "По ощущениям я поняла, что могу кататься, но на акселе мне было больно приземляться, поэтому приземление получилось грязным. А вот на сальхове ошибка была дурацкой, и она с травмой не была связана, - считает Ефимова. - И все-таки я рада за то, что каталась, мы - с золотом".

Ефимова родилась в финском городе Коувола, Коровин - в Первоуральске. В поисках партнера в 2014 году фигуристка переехала в Россию, где начала тренироваться с Коровиным. Спортсмены дебютировали как пара на чемпионате России 2016 года, на декабрьском чемпионате России в Саранске были шестыми. Фигуристы являются студентами Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.