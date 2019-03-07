Фигурист Коровин признался, что было обидно проиграть красноярским профессионалам в Dota 2

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российскому фигуристу Александру Коровину, победителю Универсиады в Красноярске в парном катании, было обидно проиграть красноярским мастерам киберспорта в Dota 2. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления на Всемирных студенческих играх.

Ранее Сергей Мозгов, также выступающий на турнире в танцах на льду, сообщил, что он, Егор Базин, Дмитрий Сопот и Коровин перед выступлениями сыграли с местной командой в Dotа 2.

"Вообще в турнире должно было быть много спортсменов из разных стран, но в итоге оказались всего две команды плюс третья, чуть ли не первая команда города - они нас за 15 минут "сделали". Когда мы поняли, с кем имеем дело, стало обидно, плюс они еще и подначивали нас в комментариях, - рассказал Коровин. - Вообще у нас многие ребята играют, собираемся - бьемся группами Питер - Москва по матчу, по два. Кстати, когда был в армии, у нас даже кандидат в мастера спорта по киберспорту был".

Алиса Ефимова, вместе с Коровиным ставшая победительницей Универсиады в парном катании, сказала: "Я не совсем понимаю, что такое Dota, просто знаю, что есть такая игра. Когда была маленькой, у меня была приставка. А сейчас разве что только в телефоне в игры из серии "пять в ряд" играю".

Киберспорт в апреле 2017 года был признан Министерством спорта РФ "развиваемым на общероссийском уровне". В июне того же года была аккредитована Федерация компьютерного спорта России.