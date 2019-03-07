Хоккеист сборной России Морозов получил травму во время матча с венграми на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Нападающий мужской сборной России по хоккею Егор Морозов получил травму во время матча с командой Венгрии на Всемирной зимней Универсиаде, характер повреждения станет известен позднее. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владислав Хромых.

В четверг сборная России разгромила венгров со счетом 8:0, одержав пятую победу подряд на Универсиаде.

"У Егора микротравма, его увезли в больницу, скоро узнаем характер травмы. Он получил ее в начале сегодняшней игры, получил удар клюшкой или еще чем-то", - рассказал Хромых.

В следующем матче 9 марта сборная России встретится с командой Чехии. Универсиада завершится 12 марта.