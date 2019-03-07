Тренер: венгерские хоккеисты справились с дисциплиной в матче Универсиады против россиян

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Венгрии по хоккею смогла дисциплинированно сыграть против команды России на Всемирной зимней Универсиаде. Об этом журналистам заявил главный тренер венгров Мартон Ваш.

В четверг венгерская сборная уступила российским хоккеистам со счетом 0:8.

"Мы старались владеть шайбой, мы знали, что они будут сильно атаковать и хотели выстроить сильную оборону. Мы не хотели отдавать центр площадки, мы старались очень сильно, пытались выдавить россиян из нашей зоны. Игра прошла достаточно хорошо, мы знали, что будет очень трудно не отдать то, что мы не должны отдавать", - заявил Ваш.

"Мы говорили о дисциплине, мы хотели поддерживать ее на высоком уровне. Мы делали какие-то ошибки, но они случаются во время игры, мы выдержали высокий уровень дисциплины и будем так продолжать дальше", - добавил он.

В следующем матче 8 марта венгры сыграют против словаков. Спустя день сборная России встретится с командой Чехии. Универсиада завершится 12 марта.