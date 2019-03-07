СМИ: Стам станет главным тренером "Фейенорда" по окончании сезона

ТАСС, 7 марта. Главный тренер голландского клуба "Зволле" Яп Стам возглавит "Фейенорд". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

46-летний специалист сменит на этом посту Джованни ван Бронкхорста. Стам вступит в должность главного тренера по окончании текущего сезона. Контракт со специалистом подписан до лета 2021 года.

Ранее ван Бронкхорст принял решение покинуть "Фейенорд". Он стал ассистентом главного тренера клуба в 2011 году, с 2015 года он возглавляет команду. Под его руководством "Фейенорд" два раза завоевал Кубок Нидерландов (2016, 2018) и один раз - золото чемпионата страны (2017). В качестве футболиста голландец провел за клуб восемь сезонов (1993-1998, 2007-2010), в течение которых сыграл в 191 матче и забил 30 мячей.

"Зволле" в текущем сезоне занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея 25 очков в 23 матчах. "Фейенорд" идет в таблице третьим, набрав 56 очков после 24 игр. Лидирует ПСВ, в его активе 61 очко в 24 матчах.