Тренер Хромых: российские хоккеисты злоупотребляют владением шайбы в матчах Универсиады

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею поработает над тем, чтобы не злоупотреблять контролем шайбы в матчах XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Владислав Хромых.

В четверг сборная России разгромила венгров со счетом 8:0, одержав четвертую победу подряд на Универсиаде.

"Мы сегодня владели преимуществом, создавали много моментов, но, к сожалению, реализация оставляет желать лучшего. Много игры было в углах, соперник перекрывал центр площадки и не давал нам вылезать на ворота. Хорошо действовал вратарь соперника. Во втором периоде смогли сделать задел в счете и довести матч до логического завершения", - отметил Хромых.

"Иногда игроки передерживают шайбу, когда, например, можно отдать под бросок. Разберемся, сделаем поправки и исключим эти моменты из нашей игры", - добавил специалист.

Как отметил Хромых, третий вратарь сборной Евгений Киселев вряд ли сыграет на Универсиаде. "Скажу честно, у нас есть два голкипера, Никита Серебряков и Никита Богданов, поэтому Киселев вряд ли сыграет на турнире", - сказал тренер.

В следующем матче, который пройдет 9 марта, сборная России встретится с командой Чехии. Универсиада завершится 12 марта.