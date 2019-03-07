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Футбол во Франции

Тренер "Монако": Головину необходимо больше времени на адаптацию во Франции

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим
© EPA-EFE/YOAN VALAT

МОНАКО, 7 марта. /ТАСС/. Российскому полузащитнику клуба чемпионата Франции по футболу "Монако" Александру Головину необходимо больше времени для адаптации, он может играть лучше и забивать больше. Об этом журналистам заявил главный тренер клуба Леонарду Жардим.

Полузащитник сборной России Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА, подписав контракт на пять лет.

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"Алекс очень талантливый, но ему нужно время для адаптации, - сказал Жардим. - Он не говорит по-французски, и это проблема. Плюс у него была травма, и восстановление заняло чуть больше времени".

"Но он играет все лучше в последние недели, мы надеемся на прогресс. Он может забить больше голов, если будет чаще брать игру и не стесняться", - добавил тренер.

22-летний Головин в 24 матчах в различных турнирах в составе "Монако" забил два гола и сделал три результативные передачи.

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