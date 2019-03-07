Талисман чемпионата Европы по футболу - 2020 будет представлен в марте текущего года

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Представление талисмана чемпионата Европы по футболу - 2020 пройдет в марте текущего года. Об этом журналистам сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года ("Россия-2020") Алексей Сорокин.

Представление талисмана чемпионата Европы по футболу - 2020 пройдет в марте текущего года. Об этом журналистам сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года ("Россия-2020") Алексей Сорокин.

"В марте будет представлен талисман Евро-2020", - сказал Сорокин на заседании наблюдательного совета оргкомитета российской части турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.