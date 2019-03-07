Хоккеист сборной РФ Камалов отметил, что у студенческой команды Венгрии хорошее будущее

"Самое главное, что мы выиграли, нам сейчас нельзя проигрывать, готовимся уже к чехам, сопернику посерьезнее, с которым будет ответственная игра. Венгры хорошо играли, бились на каждом участке, старались в силу своих возможностей. У них все впереди, это хорошая сборная с хорошими ребятами, у них все получится", - заявил Камалов.

Защитник сборной России Евгений Воронков признался журналистам, что в матче с венграми было тяжело. "Мы могли отпустить инициативу, но этого не сделали и довели матч до победы. Кто наш главный соперник? Все достойные команды, мы не ставим приоритетов и не выделяем фаворитов, мы каждый матч выходим играть только на победу", - отметил хоккеист.

В следующем матче, который пройдет 9 марта, сборная России встретится с командой Чехии. Универсиада-2019 завершится 12 марта.