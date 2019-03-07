Российское отделение оргкомитета ЧЕ-2020 сообщит о подготовке к турниру до 31 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российское отделение оргкомитета чемпионата Европы 2020 года по футболу обязано сообщить представителям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о стадии подготовленности к турниру до 31 марта. Об этом журналистам заявила глава наблюдательного совета оргкомитета, вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Все цифры и графики подготовки согласованы. До 31 марта нам нужно сообщить в УЕФА о том, на какой стадии подготовки мы находимся", - сказала Голодец.

"Мы должны передать в УЕФА все концепции подготовки нашей спортивной программы и всего того, что сопровождает ее. Например, это программа освещения матчей, что является целым набором документов. Мы обсудили шесть вопросов, по которым приняли решения", - добавила она.

Вице-премьер рассказала, что будет являться символом российской части турнира. "Вся история будет связана с историей мостов, мост - это символ дружбы, взаимопонимания, контактов", - отметила она.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах 12 городов. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.