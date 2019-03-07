Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в шведском Эстерсунде. В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В первой гонке чемпионата мира победила сборная Норвегии, показавшая на дистанции 2х6 + 2х7,5 км результат 1 час 17 минут 41,4 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов. Второй стала команда Германии (+13,1; 0+9), третьими финишировали итальянцы (+1.09,6; 0+14). Россияне проиграли победителям 1 минуту 32,4 секунды (0+8).

Сборная Норвегии завоевала четвертое золото чемпионатов мира в смешанной эстафете, норвежцы являются рекордсменами по этому показателю. Также норвежская команда является рекордсменом по общему числу медалей на мировых первенствах в смешанной эстафете (9).

Следующая гонка на турнире пройдет в пятницу, в этот день состоится женский спринт, в субботу пройдет мужская спринтерская гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта