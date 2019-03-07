Павлова посетовала на трудности во время поездки российских биатлонистов на чемпионат мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону более 20 часов добиралась со сбора в Санкт- Петербурге на чемпионат мира в шведский Эстерсунд, поездка была сопряжена с рядом трудностей. Об этом рассказала журналистам Евгения Павлова после выступления в смешанной эстафете - первой гонке в соревновательной программе чемпионата мира.

Первое место заняла сборная Норвегии, показавшая на дистанции 2х6 + 2х7,5 км результат 1 час 17 минут 41,4 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов. Второй стала команда Германии (+13,1; 0+9), третьими финишировали итальянцы (+1.09,6; 0+14). Россияне Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвертыми и проиграли победителям 1 минуту 32,4 секунды (0+8).

"Тяжело было, не понравилась работа лыж, но и самочувствие было не самое хорошее после такого "замечательного" переезда сюда, - сказала Павлова. - Мы очень долго летели, с большим количеством пересадок, с задержкой багажа. Из Петербурга до Эстерсунда мы добирались более 20 часов".

Биатлонистка рассказала, что команда добиралась на чемпионат мира по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Стокгольм-Эстерсунд, отметив, что впервые потренироваться на трассе ей удалось только во время официальной тренировки.

"Мы прилетели в Москву, а поскольку у нас рейс задержали, мы буквально бежали на следующий, чтобы успеть зарегистрировать оружие. После в Стокгольме мы шесть часов сидели в аэропорте. Потом еще час летели до Эстерсунда, была непонятная ситуация с багажом. Но нам сказали, что это нормально", - отметила она.

Для 25-летней Павловой этот чемпионат мира является первым в карьере.