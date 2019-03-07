Фигурист Квителашвили отметил теплую зрительскую поддержку на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Грузинский фигурист Морис Квителашвили отметил теплую зрительскую поддержку на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Квителашвили завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном катании на Универсиаде. Россиянин Максим Ковтун стал вторым, итальянец Маттео Риццо выиграл золотую медаль.

"Много сил потратили на подготовку, старались не упустить ничего нужного, сегодня удалось собрать свою программу, зайти в каждый прыжок. Короткой программой я не очень доволен, потому что начал ее хорошо, но потом допустил грубую ошибку, после которой потерял около 10 баллов. Но то, что было вчера, осталось вчера, готовились к сегодняшнему дню, в целом все удалось. Соревнованиями в целом доволен", - сказал фигурист.

"В Москве постараемся хорошо подготовиться к чемпионату мира, работаем над тем, чтобы откатать программу чисто. Для меня важен каждый старт, и Универсиада, конечно, тоже. Тут очень чувствуется тепло зрителей, большое им за это спасибо, всем, кто болел и переживал", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.