{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Квителашвили отметил теплую зрительскую поддержку на Универсиаде в Красноярске

Грузинский фигурист завоевал бронзовую медаль на Универсиаде
Морис Квителашвили Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Морис Квителашвили
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Грузинский фигурист Морис Квителашвили отметил теплую зрительскую поддержку на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Квителашвили завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном катании на Универсиаде. Россиянин Максим Ковтун стал вторым, итальянец Маттео Риццо выиграл золотую медаль.

"Много сил потратили на подготовку, старались не упустить ничего нужного, сегодня удалось собрать свою программу, зайти в каждый прыжок. Короткой программой я не очень доволен, потому что начал ее хорошо, но потом допустил грубую ошибку, после которой потерял около 10 баллов. Но то, что было вчера, осталось вчера, готовились к сегодняшнему дню, в целом все удалось. Соревнованиями в целом доволен", - сказал фигурист.

"В Москве постараемся хорошо подготовиться к чемпионату мира, работаем над тем, чтобы откатать программу чисто. Для меня важен каждый старт, и Универсиада, конечно, тоже. Тут очень чувствуется тепло зрителей, большое им за это спасибо, всем, кто болел и переживал", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Тренер: гимнастка Мельникова должна улучшить подготовку в вольных упражнениях
Мельникова заняла второе место в многоборье на чемпионате России в Пензе
Читать полностью