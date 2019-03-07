"Салават Юлаев" обыграл "Металлург" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе и завершилась в первом овертайме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (15-я и 60-я минуты) и Йоонас Кемппайнен (72). У проигравших отличились Михал Булирж (37) и Ник Шор (40). В составе "Салавата Юлаева" 400-й матч провел шведский нападающий Линус Умарк (342 - регулярный чемпионат, 58 - плей-офф).

Команды в шестой раз встретились в плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), три победы стало на счету "Салавата Юлаева" (2011, 2013, 2019). В прошедшем регулярном чемпионате "Металлург" и "Салават Юлаев" провели два матча, в которых по разу одержали победу.

"Салават Юлаев" вышел в 1/4 финала КХЛ в седьмой раз в истории турнира. Уфимцы являются обладателями Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.