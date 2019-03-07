На пути к рекорду. Россияне завоевали 71 медаль после пяти дней Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 13 наград в пятый медальный день зимней Универсиады в Красноярске. В четверг было разыграно шесть комплектов медалей. Очередной соревновательный день российские спортсмены начали с громкой победы в биатлоне - Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина заняли весь пьедестал в женской гонке преследования. У пристально следящих за Студенческими играми в Красноярске болельщиков могло возникнуть чувство дежавю, и неспроста, ведь пьедестал прошедшего накануне спринта выглядел точно так же. Мошкова же, помимо двух золотых медалей, также имеет в активе серебро индивидуальной гонки и на текущий момент является самым успешным биатлонистом Универсиады как среди женщин, так и среди мужчин.

"Начало гонки складывалось сложно, я промахивалась, девочки стреляли чуть лучше, мне приходилось догонять на трассе и на подходе к рубежу, чувствовала, что не в своем режиме подхожу, - рассказала Мошкова после окончания гонки. - Ветер был сильнее, чем вчера, но списывать на это не стоит - это мои ошибки, на последней стрельбе дала себе установку не смотреть и не слушать, как стреляют остальные, полностью сконцентрироваться на себе". Мужская биатлоннная команда поддержала победный порыв и также забрала весь пьедестал в пасьюте. Первым стал Дмитрий Иванов, вторым - Никита Поршнев, третьим - Эдуард Латыпов. После трех отведенных биатлону соревновательных дней из пяти сборная России не смогла собрать все медали лишь в одной гонке. На оставшиеся соревнования в сингл-миксте и масс-стартах заявлены лучшие российские спортсмены, которые должны продолжить победный путь. Триумфатор мужского пасьюта Иванов в беседе с журналистами признался, что не обращал внимания на соперников во время гонки. "Самые лучшие эмоции - сегодня, победы всегда приносят много эмоций, поэтому очень рад, - сказал он. - Не знаю, в чем секрет безошибочной стрельбы, сегодня была довольно непростая погода, делали поправки на ветер". Медали в горных лыжах и спортивном ориентировании Успешным получилось выступление российских горнолыжниц в гигантском слаломе. Екатерина Ткаченко опередила австрийку Дениз Дингследер в борьбе за золотую медаль, россиянка Юлия Плешкова стала третьей. Это первые награды сборной России на текущих Студенческих играх в женском горнолыжном спорте, Ткаченко принимала участие во всех предыдущих состязаниях Универсиады в Красноярске, но оказывалась в шаге от пьедестала.