Тренер "Ромы" ди Франческо отправлен в отставку

ТАСС, 7 марта. Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил об отставке главного тренера Эусебио ди Франческо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

В среду "Рома" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступила португальскому "Порту" со счетом 1:3. В первом матче "Рома" выиграла со счетом 2:1 и уступила по сумме двух встреч. После ответной игры 49-летний специалист не появился на пресс-конференции.

Ди Франческо работал в "Роме" с лета 2017 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Италии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.