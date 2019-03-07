"Локомотив" обыграл "Сочи" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Мисюль (15-я минута), Павел Красковский (25 и 28), Даниил Апальков (31) и Якуб Накладал (39). У проигравших отличились Роберт Росен (11) и Мартин Бакош (29).

ТАСС, 7 марта. Ярославский "Локомотив" в гостях одержал победу над "Сочи" со счетом 5:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

Команды впервые встречались в рамках Кубка Гагарина. Клуб из Сочи в пятый раз участвовал в плей-офф, команда ни разу не выходила во второй раунд турнира.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2. "Локомотив" вышел в 1/4 финала КХЛ в восьмой раз в истории турнира. Лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому "Ак Барсу" (3-4).

Пары соперников в 1/4 финала определятся позднее. Ранее место во втором раунде плей-офф завоевали екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", московский ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев".