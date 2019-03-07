Крикунов: хоккеистам "Динамо" пришлось тяжело во всех играх плей-офф с "Йокеритом"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московскому "Динамо" было тяжело во всех матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским "Йокеритом". Об том на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В четверг "Динамо" переиграло "Йокерит" со счетом 6:2 в шестом матче серии и одержало победу в противостоянии (4-2). "Нам пришлось тяжело во всех матчах, "Йокерит" - хорошая команда, не случайно они заняли четвертое место (в Западной конференции - прим. ТАСС). Очень большое количество бросков, хорошо сработали наши вратари, мы должны их благодарить за уверенную игру. Молодцы ребята, что при небольшом количестве атак сумели забрасывать, удивительно, как наши нападающие забивали такое количество голов, имея так мало бросков", - отметил Крикунов.

За серию хоккеисты "Йокерита" ни разу не реализовали численное преимущество, пропустив две шайбы в большинстве. "Мы довольно неплохо сыграли в меньшинстве, достаточно быстро действовали. Довольны результатом и действиями игроков, но, конечно, еще много над чем надо работать. Большое количество удалений - проблема не только наша, но и судей, мы потренировались играть втроем и вчетвером", - сказал Крикунов.

"Динамо" осталось в игровом тонусе

В случае победы петербургского СКА в серии с московским "Спартаком", динамовцы в полуфинале Западной конференции встретятся с ЦСКА. Если в следующий раунд пройдут красно-белые, то "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом". Счет в серии между СКА и "Спартаком" в пользу армейцев - 3-2. Шестой матч состоится 8 марта в Москве.

"Думаю, "Спартаку" будет тяжело выиграть серию, но, думаю, что одну игру они могут выиграть, - считает Крикунов. - Мы остались в игровом тонусе, но есть время и отдохнуть. Мы выходим на слишком серьезную команду, они тоже будут в тонусе и хорошо отдохнувшие".

В шестом матче серии с "Йокеритом" ворота "Динамо" защищал Иван Бочаров, ранее игравший только в третьей встрече, которую "Динамо" проиграло в овертайме (2:3). "[Александр] Еременко заболел. Он даже не должен был одеваться, мы подстраховались", - сообщил Крикунов.

Помимо ЦСКА и "Локомотива", во второй раунд плей-офф пробились екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".