Игрок "Динамо" Чайковски считает, что команда была готова к стилю "Йокерита" в плей-офф

В четверг "Динамо" переиграло "Йокерит" со счетом 6:2 в шестом матче серии и одержало победу в противостоянии (4-2). Чайковски стал автором первой шайбы в заключительной встрече.

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" были готовы к действиям финского "Йокерита" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал защитник бело-голубых Михал Чайковски.

"Это была очень сложная серия для нас, в каждой игре шла серьезная борьба. Сегодняшний матч тоже не был легким, хорошо, что мы забросили пять шайб в первом периоде и выиграли. Они очень хотели победить и много бросали, но наш вратарь сыграл невероятно. Мы были готовы к такой игре "Йокерита", типичные матчи плей-офф с множеством борьбы и силовых приемов", - отметил Чайковски.

При победе петербургского СКА в серии с московским "Спартаком" динамовцы в полуфинале Западной конференции встретятся с московским ЦСКА. Если в следующий раунд пройдут красно-белые, то "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом". Счет в серии между СКА и "Спартаком" на данный момент в пользу армейцев - 3-2. Шестой матч состоится 8 марта в Москве.

"ЦСКА и "Локомотив" - очень сильные команды. Нам в любом случае предстоит очень сложная серия", - сказал Чайковски.

Кроме ЦСКА и "Локомотива", во второй раунд плей-офф пробились екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".