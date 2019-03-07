Зубов: первый раунд Кубка Гагарина стал пределом для хоккеистов "Сочи"

СОЧИ, 8 марта. /ТАСС/. Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на данный момент является пределом для ХК "Сочи". Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба Сергей Зубов.

Хоккеисты "Сочи" уступили "Локомотиву" в шестом матче со счетом 2:5 и во всей серии до четырех побед - 2-4.

"Спасибо команде "Локомотив", это действительно была неплохая серия, жалко, что она закончилась. Наверное, в какой-то степени, это на сегодняшний день для нас предел, нам есть чему учиться. Мы смотрим вперед, теперь требуется много работы. У нас были шансы, мы пытались, проявили характер где-то, но на сегодняшний день соперник сильнее", - сказал Зубов.

Контракт Зубова с клубом заканчивается после текущего сезона. На вопрос, останется ли тренер в "Сочи", он сказал: "Без понятия".

По словам главного тренера "Локомотива" Дмитрия Квартальнова, практически каждая игра в серии выглядела непредсказуемой. "Хотел поблагодарить Сергея и его команду. Мне кажется, это была хорошая, плотная серия, практически каждая игра была такой, что непонятно, куда она повернет", - отметил Квартальнов.

Соперник "Локомотива" станет известен после завершения серии первого раунда Кубка Гагарина между санкт-петербургским СКА и московским "Спартаком". Ранее во второй раунд вышли ЦСКА и московское "Динамо".