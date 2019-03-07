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Жарков: хоккеисты "Салавата Юлаева" выполнили установку тренеров в серии с "Металлургом"

"Салават Юлаев" в шести матчах обыграл магнитогорский "Металлург" в серии первого раунда плей-офф КХЛ

УФА, 8 марта. /ТАСС/. "Салават Юлаев" обыграл магнитогорский "Металлург" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря четкому выполнению установки тренерского штаба. Об этом журналистам сказал нападающий уфимского клуба Владимир Жарков.

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"То, что нам донесли тренеры, то мы и выполнили. Мы, наверное, пошли в ущерб своей статистике, голы, пасы и передачи. Но главное, что выполнили задание", - сказал он, добавив, что игроки прикрывали своих партнеров, и это подхлестывало всю команду.

"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии, уступив в шестом матче в овертайме - 2:3. Соперник уфимской команды по следующему раунду определится позднее.

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