Жарков: хоккеисты "Салавата Юлаева" выполнили установку тренеров в серии с "Металлургом"

УФА, 8 марта. /ТАСС/. "Салават Юлаев" обыграл магнитогорский "Металлург" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря четкому выполнению установки тренерского штаба. Об этом журналистам сказал нападающий уфимского клуба Владимир Жарков.

"То, что нам донесли тренеры, то мы и выполнили. Мы, наверное, пошли в ущерб своей статистике, голы, пасы и передачи. Но главное, что выполнили задание", - сказал он, добавив, что игроки прикрывали своих партнеров, и это подхлестывало всю команду.

"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии, уступив в шестом матче в овертайме - 2:3. Соперник уфимской команды по следующему раунду определится позднее.