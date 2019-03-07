{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Барулин: хоккеисты "Сочи" были достойны выхода во второй раунд плей-офф КХЛ

В серии первого раунда Кубка Гагарина ХК "Сочи" уступил ярославскому "Локомотиву"
Константин Барулин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Константин Барулин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 8 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Сочи" были достойны того, чтобы пройти первый раунд Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал вратарь команды Константин Барулин.

На эту тему

Хоккеисты "Сочи" уступили "Локомотиву" в шестом матче со счетом 2:5 и во всей серии до четырех побед - 2-4. В прошлом году "Сочи" проиграл в первом раунде "Йокериту" (Хельсинки) со счетом 1-4.

"Давайте уже думать о проходе первого раунда, потому что у нас команда достойна этого. Мы бились, боролись, более удачно сложился бы для нас первый овертайм в первой игре - и еще неизвестно, как бы все закончилось, - сказал Барулин. - Мы проиграли все вторые периоды, "Локомотив" же тактически работал над этим. Сейчас пройдет время, проанализируем, посмотрим, будем делать какие-то выводы".

Барулин отметил то, как болельщики поддерживали команду в сезоне. "Спасибо за хорошую поддержку, Сочи с каждым годом все больше и больше любит хоккей", - отметил он.

Капитан "Сочи" Никита Щитов считает, что нынешний плей-офф для команды был лучшим за всю ее историю. "Жалко, конечно, что смазали концовку сегодняшнего матча, пропустили пять шайб, но я считаю, что у нас хорошая команда, у нас есть все для прогресса и роста для будущего сезона. Хотелось бы, чтобы команда сохранилась, и уже на следующий год сделать шаг в следующий круг, радовать болельщиков. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые всегда приходят на игру и верят в нас, они наш дополнительный игрок", - отметил он.

Защитник отдал должное сопернику по плей-офф. "Команда "Локомотив" играет в быстрый, силовой, дисциплинированный хоккей. Очень молодая, длинная "скамейка" у них", - подчеркнул он.

Теги
Кубок Гагарина
Лига Европы
"Зенит" уступил "Вильярреалу", осложнив задачу по выходу в 1/4 финала Лиги Европы
В первой игре 1/8 финала футболисты "Зенита" проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 1:3
Читать полностью