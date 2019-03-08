Португалия сократила отставание от России до 3,1 балла в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Португалия благодаря победе "Порту" и его выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов сократила отставание от России в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА), дающее право в сезоне-2020/21 заявить шесть клубов в еврокубки, три из которых - в Лигу чемпионов. Россия же не смогла сохранить или увеличить отрыв из-за поражений в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы "Зенита" и "Краснодара".
Накануне "Порту" в дополнительное время обыграл "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1 и принес Португалии в сумме три очка (два - за победу; одно - за выход в 1/4 финала турнира) и 0,6 балла в таблицу коэффициентов. "Бенфика" же уступила в первом матче 1/8 финала Лиги Европы загребскому "Динамо" (0:1). Поэтому суммарный коэффициент португальцев со среды остался неизменным - 47,232 балла. У России после поражений "Зенита" и "Краснодара" в матчах от "Вильярреала" и "Валенсии" он составляет 50,382 балла.
Таким образом, Португалия отстает от России на 3,1 балла. Португальским клубам, чтобы выбраться на шестое место, нужно набрать 16 очков (3,2 балла). Это может произойти в том случае, если обе команды - "Порту" и "Бенфика" - успешно преодолеют четвертьфинальную стадию в своих турнирах с максимальным количеством набранных очков, а затем кто-то из них выйдет в полуфинал. При этом Португалии нужно рассчитывать на неудачи "Зенита" и "Краснодара".
Лидирует в таблице коэффициентов Испания, суммарный коэффициент которой перевалил за 100 баллов (100,712). На втором месте находится Англия (78,320), на третьем - Италия (74,011). Четвертую строчку занимает Германия (70,784), пятую - Франция (58,498).
Как вычисляются коэффициенты
Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - одно очко.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|100,712
|7/5
|2
|Англия
|78,320
|7/6
|3
|Италия
|74,011
|7/3
|4
|Германия
|70,784
|7/3
|5
|Франция
|58,498
|6/2
|6
|Россия
|50,382
|6/2
|7
|Португалия
|47,232
|5/2
|8
|Бельгия
|39,900
|5/0
|9
|Украина
|38,900
|5/1
|10
|Турция
|34,600
|5/0